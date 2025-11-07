Jobmesse am Wochenende Schüler treffen am Nürburgring auf Ausbildungsbetriebe Jürgen C. Braun 07.11.2025, 16:00 Uhr

i Stella erklärt den jungen Besucherinnen, was der Nürburgring als Unternehmen an Ausbildungsplätzen zu bieten hat. Jürgen C. Braun

Die Jobmesse am Nürburgring ist inzwischen eine etablierte Größe beim Zusammentreffen von Schülern und Ausbildungsbetrieben. Am Freitag war bereits viel los – und die Messe geht am Samstag, 8. November, noch weiter.

Statt des PS-starken Aggregates eines Rennboliden konnte man am Nürburgring jetzt den eigenen Karriere-Turbo zünden. Wer nicht dabei sein konnte, der hat am Samstag, 8. November, von 10 bis 16 Uhr noch Gelegenheit dazu, wenn in der Arena die vierte Auflage der „Jobmesse powered by Nürburgring“ über die Bühne geht.







