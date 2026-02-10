Veranstaltung in Ahrweiler Schüler stellen Heil kritische Fragen zum Wehrdienst Lars Tenorth 10.02.2026, 16:08 Uhr

i Das Thema Wehrdienst treibt die Jugend sehr um. Aktuell basiert es auf Freiwilligkeit. Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Im Gymnasium Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler beantwortet Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil (CDU) Fragen der Schüler zum Wehrdienst – teilweise holt sie weit aus. Zuvor wird über den Wehrdienst und den Bundesfreiwilligendienst informiert.

Für Unsicherheit sorgt der Wehrdienst bei vielen Jugendlichen. Die Jugend möchte durch die Politik auch bei diesem Thema mehr wahrgenommen werden. Auf Impuls der Schülerschaft des Gymnasiums Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, speziell der Schülervertretung, wurde eine Veranstaltung ins Leben gerufen, um über den Wehrdienst und auch den Bundesfreiwilligendienst zu informieren und mit der Politik ins Gespräch zu kommen.







