Projekt an BBS in Bad Neuenahr
Schüler lernen Selbstverteidigung und Zivilcourage
Karate-Trainerin Michaela Buhl unterweist die Mädchen in Selbstverteidigung.
Karate-Trainerin Michaela Buhl unterweist die Mädchen in Selbstverteidigung.
Judith Schumacher

In Workshops üben Jugendliche an der Berufsbildenden Schule des Kreises Ahrweiler, Grenzen zu setzen, Gefahren zu erkennen, sich selbst zu behaupten und zusammenzuhalten. Ein Projekt, das prägend für ihre Zukunft sein könnte.

Lesezeit 4 Minuten
Kichernd steht ein junges Mädchen einem anderen gegenüber, bevor es etwas halbherzig gegen den großen Handschuh schlägt, den diese ihr entgegenhält. „Ich lache auch sehr gern, aber das hier soll kein Spaß sein. Du musst dir vorstellen, dass dein Gegner dir wirklich wehtun will“, weist Selbstverteidigungstrainerin Michaela Buhl den Teenager an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBildung

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