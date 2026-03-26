Tag der Berufe im Brohltal
Schüler entdecken ihre Karrierechancen in Niederzissen
Tag der Berufe an der Realschule plus in Niederzissen: Die Bundeswehr war ebenfalls als Arbeitgeber vertreten. Zahlreiche Schüle
Tag der Berufe an der Realschule plus in Niederzissen: Die Bundeswehr war ebenfalls als Arbeitgeber vertreten. Zahlreiche Schüler hatten Fragen zu den neuen Regeln zur Wehrpflicht.
Martin Ingenhoven

Fast 50 Betriebe, Laufzettel und praxisnahe Einblicke: Der Tag der Berufe an der Realschule plus in Niederzissen macht Ausbildungswege sichtbar. Regionale Firmen und Jugendliche kommen ins Gespräch und sondieren Karrierechancen.

Lesezeit 3 Minuten
Ivelina besucht die achte Klasse der Brohltalschule in Niederzissen. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie an diesem Abend in die große Halle des Sportzentrums gekommen, um sich mit vielen anderen Schülern die Informationsstände zahlreicher regionaler Firmen anzuschauen und Gespräche zu führen.

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