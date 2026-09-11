Bäume statt Kastanienaktion Schüler aus dem Ahrtal pflanzen „Haribo-Wald“ mit Maja Wagener 11.09.2026, 12:00 Uhr

i Auf diesen Flächen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler soll der „Haribo-Wald“ mit tatkräftiger Unterstützung von Schülerinnen und Schülern aus dem Ahrtal entstehen. Haribo/Ole Diebold

Statt der beliebten Kastanienaktion hat der große Süßwarenhersteller aus Grafschaft-Ringen in diesem Jahr angekündigt, in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen „Haribo-Wald“ zu pflanzen. Schulen aus der Region können mitmachen. Was steckt genau dahinter?

Auch in diesem Jahr sagt Haribo seine beliebte Kastanienaktion wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ab. Stattdessen, so meldete der Süßwarenhersteller aus Grafschaft-Ringen, werde im Rahmen der Initiative „Das Ahrtal blüht auf“ oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen mit Schulen ein „Haribo-Wald“ gepflanzt.







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