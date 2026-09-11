Bäume statt Kastanienaktion 
Schüler aus dem Ahrtal pflanzen „Haribo-Wald“ mit
Auf diesen Flächen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler soll der „Haribo-Wald“ mit tatkräftiger Unterstützung von Schülerinnen und S
Auf diesen Flächen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler soll der „Haribo-Wald“ mit tatkräftiger Unterstützung von Schülerinnen und Schülern aus dem Ahrtal entstehen.
Haribo/Ole Diebold

Statt der beliebten Kastanienaktion hat der große Süßwarenhersteller aus Grafschaft-Ringen in diesem Jahr angekündigt, in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen „Haribo-Wald“ zu pflanzen. Schulen aus der Region können mitmachen. Was steckt genau dahinter?

Lesezeit 2 Minuten
Auch in diesem Jahr sagt Haribo seine beliebte Kastanienaktion wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ab. Stattdessen, so meldete der Süßwarenhersteller aus Grafschaft-Ringen, werde im Rahmen der Initiative „Das Ahrtal blüht auf“ oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen mit Schulen ein „Haribo-Wald“ gepflanzt.
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