Wie Hochwasserschutz bezahlen?
Schreiben des Umweltministeriums entsetzt Fraktionen
Auch die große Baustelle an der Ehrwenwall'schen Klinik in Ahrweiler gehört zu den Hochwassersicherungsbauwerken der Stadt.
Jochen Tarrach

Die Pläne für die Neugestaltung der Ahr und ihres Ufers inklusive der Hochwasserschutzmaßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Verantwortlich dafür ist ein Schreiben des Landesumweltministeriums. Im Stadtrat löst dieser Umstand Entsetzen aus.

Ein Rundschreiben der Umweltministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen), hatte im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler kürzlich zu großer Empörung geführt. In dem Schreiben ging es darum, welche Hochwasserschutzmaßnahmen förderfähig sind – und welche eben nicht.

