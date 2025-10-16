Es geht um eine Weinkrise Schräger Film mit Anny von „The Voice“ spielt im Ahrtal Judith Schumacher 16.10.2025, 13:00 Uhr

i Voll im Einsatz ist die Crew beim Dreh zu "Geheimakte Ahrburgunder" (v.l.): Birgit Fabritius, Egon Schneck, Wolfgang Arends, Jürgen Drüeke, Carina Bierekoven, Oliver Witschen und Norbert Becker. Judith Schumacher

Das wird wild: Filmemacher Wolfgang Arends hat einen neuen Streifen produziert – der natürlich wieder ziemlich schräg ist und im Ahrtal spielt. Überraschung dabei: The-Voice-of-Germany-Gewinnerin Anny Ogrezeanu hat eine Gastrolle.

Die große Passion des sich mittlerweile im Ruhestand befindlichen Ahrweiler Psychologen Wolfgang Arends ist das Filmemachen. Durch Einfallsreichtum, Experimentierfreude und mit einem Heidenaufwand hat er in seinen „Goethe11-Studios“ – der Adresse seines Hauses – immer wieder abgedrehte Streifen teilweise in Hollywood-Länge mit einem Stab von bis zu 60 Mitwirkenden produziert.







