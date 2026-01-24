Wiederaufbau im Ahrtal Schön bis dramatisch: Was ISB-Kundenbetreuer erleben Lydia Schauff 24.01.2026, 12:00 Uhr

Ein 30-köpfiges Team der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz betreut die Antragsteller für Wiederaufbauhilfen. Welche Erfahrungen mit Betroffenen der Ahrflut den Kundenbetreuern im Gedächtnis geblieben sind.

„Sie war so stolz auf sich“, sagt Mirja Erbes, Leiterin der Kundenbetreuung Sonderprogramme der Landesbank ISB, das die Anträge für Wiederaufbauhilfen bearbeitet. „Sie“ war eine damals 80-jährige Flutbetroffene, die zu der Zeit in einem Hotel untergebracht war und es mithilfe des Hotelmanagements geschafft hat, den Antrag für die Wiederaufbauhilfen über ihr Smartphone zu stellen, wie Erbes weiter erzählt.







