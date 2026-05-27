Ministerpräsident im Ahrtal Schnieder will wissen, wo es beim Wiederaufbau klemmt Thomas Weber 27.05.2026, 15:00 Uhr

i Dominik Gieler (links), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, erläuterte Probleme auf örtlicher Ebene. Thomas Weber

Der Wiederaufbau im Ahrtal nach der verheerenden Flutnacht vor knapp fünf Jahren ist längst nicht abgeschlossen. Themen wie die Gewässerwiederherstellung beschäftigen angesichts immanenter Hochwassergefahr auch Ministerpräsident Gordon Schnieder.

Die erste Dienstreise nach seiner Vereidigung als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident hat Gordon Schnieder (CDU) ins Ahrtal geführt, wohin es ihn nach der Flutkatastrophe als Oppositionspolitiker schon mehrfach gezogen hatte. Schnieder informierte sich jetzt über den Stand des Wiederaufbaus, um sich über den Fortgang und die noch zu bewältigenden Arbeiten kundig zu machen.







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