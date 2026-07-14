Gedenkfeier in Ahrweiler Schnieder erntet Applaus für Entschuldigung Michael Illjes 14.07.2026, 23:00 Uhr

i Vor knapp tausend Menschen sprach Gordon Schnieder (CDU), rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Ein Tag, um der 135 Verstorbenen im Ahrtal in der Flutnacht zu gedenken. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Glocken läuten, es wird still auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Eine Minute wird den Flutopfern gedacht. Bemerkenswert: Als erster Ministerpräsident entschuldigt sich Gordon Schnieder für ein Versagen des Staates in der Flutnacht. Applaus folgt.

Zwischen Applaus, einzelnen Buhrufen und einer stillen Gedenkminute: Auf dem Marktplatz in Ahrweiler wurde der 135 Todesopfern gedacht, die im Ahrtal in der Flutnacht vor fünf Jahren ihr Leben verloren. Auf der Bühne sprachen hochrangige Politiker. Gordon Schnieder (CDU), rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, entschuldigte sich für ein Staatsversagen.







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