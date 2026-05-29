Arbeiten an der B9 Schneiders Obst ist in Remagen und Bad Breisig zu haben Judith Schumacher 29.05.2026, 15:00 Uhr

i Monla Ali Siham vom Verkaufsteam in Remagen macht der Umgang mit den Kunden Freude. Judith Schumacher

Auch wenn es wegen des Straßenverkehrs direkt an der B9 schon mal laut wird, die Verkäufer von frischem Obst und Gemüse von Schneiders Obsthof machen ihren Job gern. Unsere Zeitung stattet ihnen einen Besuch ab.

Die Bundesstraße 9 (B9) wird auch von Saisonunternehmen als Vertriebsader genutzt. Seit rund 20 Jahren können Kunden, die mal eben einen Stopp in einer der Haltebuchten entlang der B9 einlegen, an den beiden Ständen von Schneiders Obsthof frisches Obst, Gemüse und regionale Spezialitäten wie Wein, Säfte oder Honig einkaufen.







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