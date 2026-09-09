Kreativität ist gefragt Schlosser aus Oberwinter fertigt immer wieder Kunst Eberhard Thomas Müller 09.09.2026, 05:00 Uhr

i In den „Geheimen Gärten“ in Rolandswerth findet sich in stehenden Lettern der Satz „Zur Natur zurück“. Gemeinsam mit Wörtern auf dem Eingangstor und einem Buchstabenturm zitiert das Kunstwerk den Dichter Novalis: „Die vollendete Spekulation führt zur Natur zurück.“ Eberhard Thomas Müller

In dem Familienunternehmen J.W. Schaefer Metallverarbeitung in Oberwinter werden längst nicht nur industrielle Dinge gefertigt. Hier hat auch Kunst ihren Platz. Wie es dazu kam, erzählt Firmenchef und Schlosser Werner Schäfer.

Nutzfahrzeug-Waschanlagen, Aluminium-Wasserrettungsboote, Mülltonnenboxen, einbruchsichere Zigarettenschränke, Aschenbecher, deren Zigarettenstummel industriell weiterverwertet werden, und vieles mehr fertigt das Familienunternehmen J.W. Schaefer Metallverarbeitung in Oberwinter.







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