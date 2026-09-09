In dem Familienunternehmen J.W. Schaefer Metallverarbeitung in Oberwinter werden längst nicht nur industrielle Dinge gefertigt. Hier hat auch Kunst ihren Platz. Wie es dazu kam, erzählt Firmenchef und Schlosser Werner Schäfer.
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Nutzfahrzeug-Waschanlagen, Aluminium-Wasserrettungsboote, Mülltonnenboxen, einbruchsichere Zigarettenschränke, Aschenbecher, deren Zigarettenstummel industriell weiterverwertet werden, und vieles mehr fertigt das Familienunternehmen J.W. Schaefer Metallverarbeitung in Oberwinter.