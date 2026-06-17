Kaputte Straße im Brohltal Schlechter Zustand der L113 bleibt wohl vorerst so Martin Ingenhoven 17.06.2026, 10:00 Uhr

i Hinweistafeln weisen Autofahrer auf die Ampelanlage an der halbseitigen Sperrung der L113 hin. Martin Ingenhoven

Die L113 ist eine oft befahrene Route zwischen Rhein und Eifel. Doch sie ist stellenweise beschädigt, halbseitig gesperrt und Warnhinweise zieren den Fahrbahnrand. Trotzdem: Bis die Straße im Kreis Ahrweiler saniert wird, kann es noch dauern.

Sommer, Sonne, Motorrad. Der Klang des Eifeltourismus rund um den Nürburgring ist nicht zu überhören. Motorradfahrer beleben derzeit wieder die Landstraßen zwischen Rhein und Hoher Acht. Eine beliebte Strecke ist die L113 als Verbindung zwischen dem Brohltal und dem Laacher See.







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