Die L113 ist eine oft befahrene Route zwischen Rhein und Eifel. Doch sie ist stellenweise beschädigt, halbseitig gesperrt und Warnhinweise zieren den Fahrbahnrand. Trotzdem: Bis die Straße im Kreis Ahrweiler saniert wird, kann es noch dauern.
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Sommer, Sonne, Motorrad. Der Klang des Eifeltourismus rund um den Nürburgring ist nicht zu überhören. Motorradfahrer beleben derzeit wieder die Landstraßen zwischen Rhein und Hoher Acht. Eine beliebte Strecke ist die L113 als Verbindung zwischen dem Brohltal und dem Laacher See.