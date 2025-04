Der Landesbetrieb Mobilität hat ein Konzept für die neue Zufahrt zum Spessarter Gewerbegebiet vorgestellt. Doch das sieht etliche neue Schilder an der L83 vor. Der Spessarter Gemeinderat fragt sich nun, ob so etwas heutzutage noch angebracht ist.

Der Gemeindewald Spessart bedarf dringend einer Wiederaufforstung. Während die hierzu erforderlichen Arbeiten teils wegen fehlender Jungpflanzen und noch mehr wegen fehlendem Personal sehr zögerlich voranschreiten, geht es beim Schilderwald wesentlich zügiger zu. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls eine Diskussion im Rahmen der jüngsten Sitzung des Spessarter Gemeinderates, bei der die wegweisende Beschilderung für die neue Zufahrt zum Gewerbegebiet thematisiert wurde. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat hierzu ein neues Konzept erstellt. Demnach müssen im fraglichen Bereich fünf Schilder, davon vier recht große, angebracht werden.

Ist diese Menge an Schildern heutzutage überhaupt noch notwendig?

Mit der zuletzt in Betrieb genommenen Zufahrt ist es nicht getan. Geplant ist eine weitere für die Anbindung eines Feuerwehrhauses und einer DRK-Rettungswache, sodass es in absehbarer Zeit außer der zur Ortslage Spessart noch drei weitere Zufahrten zum Gewerbegebiet geben wird, und dies auf einer nicht einmal einen Kilometer langen Distanz. Auch hier werden den geltenden Regeln zur Folge bis zu fünf Schilder angebracht werden müssen.

i So sieht der Beschilderungsplan für die neue Zufahrt zum Gewerbegebiet aus. Hans-Josef Schneider

„Abgesehen von den hierbei entstehenden Kosten muss die Frage erlaubt sein, ob das in heutigen Zeiten überhaupt noch notwendig ist“, hieß es im Rat. „Ortsansässige kennen sich bestens aus und Fremde nutzen in der Regel ihr Navi, um an den gewünschten Ort zu gelangen.“ Doch diese verständliche Kritik perlt bei den LBM-Verantwortlichen ab.

Das befand der Rat bei der Frage, ob die Beschilderung noch zeitgemäß sei.

Unempfänglich ist man auch für den Vorschlag, in diesem Bereich das Tempo auf 70 Stundenkilometer zu begrenzen. Hier wird die Sichtweite auf einem geraden Streckenabschnitt als Begründung für die Beibehaltung einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern angegeben. Dabei sei es doch an der Abzweigung nach Spessart schon zu einigen schweren Unfällen gekommen, hielt Ursula Schmitz (CDU) entgegen.

i Bis auf die Deckschicht ist die Erschließung des 3. Bauabschnitts abgeschlossen. Hans-Josef Schneider

Auch die Sanierung der L83 steht an

Laut Ortsbürgermeister Frank Klapperich erfolgt in naher Zukunft (Ende 2025/Anfang 2026) die Sanierung der L83. Erst der Abschnitt von der Einmündung Schelborn bis nach Hannebach und anschließend in drei Bauabschnitten von Hannebach nach Kempenich. Vorgezogen wurde der 285 Meter lange Abschnitt im Bereich der neuen Zufahrt zum Spessarter Gewerbegebiet. Hier werden in Kürze als erstes Beschilderung und Markierung vorgenommen. Ärgerlich für die Kommune, dass sie als Verursacher hierfür die Kosten tragen muss. Dies sind insgesamt fast 23.000 Euro.

i Im Bereich des Fitness-Studios (links) gibt es neben dem Sanierungsbedarf zeitweise auch erhebliche Parkprobleme. Hans-Josef Schneider

Zurzeit wird der dritte Bauabschnitt im Gewerbegebiet erschlossen. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen, die Deckschicht kann erst bei entsprechenden Außentemperaturen angebracht werden. Die ausführende Firma Ollig soll nun auch in den angrenzenden Bereichen von Wiesenweg, „Im Eichengrund“ und Wolffstraße Teilabschnitte wegen erheblicher Mängel an der Straßenoberfläche sanieren. Dies werde kostengünstiger, weil Baustelleneinrichtung und Ausschreibung entfallen würden. Statt der ursprünglich kalkulierten 50.000 Euro werde man wohl mit 30.000 Euro zurechtkommen.