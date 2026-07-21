Der lange Weg zu altem Glanz Schilder an Flutruine in Ahrweiler liefern Hintergründe Thomas Weber 21.07.2026, 17:00 Uhr

i Dieses Haus in Ahrweiler erzählt mithilfe von Infotafeln in den leeren Fenstern inzwischen seine Geschichte. Thomas Weber

Die Besitzer einer Flutruine in Ahrweiler haben sich jetzt für einen ungewöhnlichen Weg entschieden, um Besuchern den Hintergrund für den Zustand des Hauses zu erklären. Infotafeln in den Fensterhöhlen erklären, woran der Wiederaufbau hakt.

Auch fünf Jahre nach der Flutkatastrophe befindet sich noch längst nicht jedes flutbetroffene Haus wieder in einem guten Zustand. Die Gründe dafür sind vielfältig. In der Ahrweiler Altenbaustraße 8, nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt, an der sich Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) in der vergangenen Woche für das Versagen des Staates in der Flutnacht entschuldigte, wartet ein altes Fachwerkhaus auf neues Leben.







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