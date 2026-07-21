Der lange Weg zu altem Glanz
Schilder an Flutruine in Ahrweiler liefern Hintergründe
Dieses Haus in Ahrweiler erzählt mithilfe von Infotafeln in den leeren Fenstern inzwischen seine Geschichte.
Dieses Haus in Ahrweiler erzählt mithilfe von Infotafeln in den leeren Fenstern inzwischen seine Geschichte.
Thomas Weber

Die Besitzer einer Flutruine in Ahrweiler haben sich jetzt für einen ungewöhnlichen Weg entschieden, um Besuchern den Hintergrund für den Zustand des Hauses zu erklären. Infotafeln in den Fensterhöhlen erklären, woran der Wiederaufbau hakt.

Lesezeit 1 Minute
Auch fünf Jahre nach der Flutkatastrophe befindet sich noch längst nicht jedes flutbetroffene Haus wieder in einem guten Zustand. Die Gründe dafür sind vielfältig. In der Ahrweiler Altenbaustraße 8, nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt, an der sich Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) in der vergangenen Woche für das Versagen des Staates in der Flutnacht entschuldigte, wartet ein altes Fachwerkhaus auf neues Leben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren