Wiederaufbau der Ahrtalbahn Schienenersatzverkehr im Ahrtal endet Samstagnacht Celina de Cuveland 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Vor den Reben schweben: Von einem Spezialfahrzeug aus wird bei Dernau die Oberleitung für die Stromversorgung der elektrischen Züge kontrolliert. Frank Bugge

Die Ahrtalbahn fährt auf ihrer gesamten Strecke ab kommendem Sonntag wieder regulär. Das bedeutet, dass auch der Schienenersatzverkehr endet. Ein Pre-Opening mit geladenen Gästen und erste Publikumsfahrten finden am Freitag, 12. Dezember, statt.

Die Wiedereröffnung der gesamten Strecke der Ahrtalbahn findet am Freitag, 12. Dezember, statt. Geladene Gäste aus Politik sowie Medienvertreter nehmen am Freitagmittag an einer ersten Premierenfahrt teil. Für die Bürger gibt es acht kostenlose Sonderzugfahrten mit dem neuen Elektro-Zug von Dernau nach Ahrbrück und wieder zurück.







