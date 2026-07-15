Schutz vor Katastrophen Schelleis: „Das ist nicht Aufgabe der Bundeswehr!“ Maja Wagener 15.07.2026, 05:00 Uhr

i Martin Schelleis ist seit dem 20. Juni Präsident des Malteser Hilfsdienstes. 2021 verantwortete er als Nationaler Territorialer Befehlshaber den Bundeswehreinsatz während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Nach der Flutkatastrophe hat Martin Schelleis als Nationaler Territorialer Befehlshaber den Bundeswehreinsatz im Ahrtal verantwortet, heute ist er Präsident der Malteser. Wie hat er die Menschen 2021 erlebt? Wie schätzt er die Situation heute ein?

Als Generalleutnant der Luftwaffe und Inspekteur der Streitkräftebasis hat Martin Schelleis als Nationaler Territorialer Befehlshaber den gesamten Bundeswehr-Einsatz während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 verantwortet. 2024 wurde er pensioniert und Bundesbeauftragter für Krisenresilienz des Malteser Hilfsdienstes.







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