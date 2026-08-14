US-Band rockt Bonn mit Epen Savatage begeistert Fans auf Bonner Kunstrasen Thomas Kölsch 14.08.2026, 15:00 Uhr

i Haben Spaß auf der Bühne: Bassist John Lee Middleton und Savatage-Sänger Zak Stevens. Thomas Kölsch

Savatage kehren nach Jahren zurück: Auf dem Bonner Kunstrasen entfaltet die US‑Band ihre opulenten Epen und lässt 3000 Fans in dramatischen Hymnen versinken. Ein Abend voller Klangpracht, Erzählkunst und Überraschungen.

Savatage machen keine halben Sachen: Die US-Band, die mit ihren epischen und vielschichtigen Hymnen seit mehr als 45 Jahren vor allem für den Progressive Metal als stilprägend gilt, liebt große Inszenierungen, ob mit oder ohne Mastermind Jon Oliva. Der Sänger und Keyboarder ist nach einer dreifachen Wirbelfraktur sowie der Doppeldiagnose aus Multipler Sklerose und Morbus Menière momentan außer Gefecht gesetzt, hat seine Kollegen aber dennoch auf ...







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