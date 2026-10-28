Abfahrt Grafschaft betroffen Sanierungsbedarf am Autobahnkreuz Meckenheim wächst Thomas Kölsch 28.10.2026, 16:00 Uhr

i Das Autobahnkreuz Meckenheim aus der Vogelperspektive: In Teilen ist es sanierungsbedürftig. Unten im Bild ist die Abfahrt aus der Grafschaft in Richtung Bonn zu sehen. Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Dringender Handlungsbedarf am Autobahnkreuz Meckenheim droht den Verkehr in der Region weiter zu lähmen. Warum jetzt schnelle Entscheidungen nötig sind und welche Folgen Pendler und Autofahrer in der Grafschaft spüren werden.

Das Autobahnkreuz Meckenheim ist in schlechtem Zustand: Die Auffahrt zur A565 muss deshalb erneuert werden. Dadurch sind auch Autofahrer aus der Grafschaft betroffen.Als hätte der Großraum Bonn nicht schon genug mit der maroden Infrastruktur zu kämpfen: Die Autobahn GmbH hat auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, dass ein Teil des Autobahnkreuzes Meckenheim in einem so schlechten Zustand ist, dass einzelne Bauwerke in den kommenden Jahren dringend ...







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