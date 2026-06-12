Der jahrhundertealte Kreuzweg von Ahrweiler zeigt Spuren von Flut und Verfall. Jetzt steht eine Sanierung an, um die Bildstöcke und die Wallfahrtstradition zu bewahren.
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Die Kreuzwegstationen am Kloster Kalvarienberg in Ahrweiler müssen saniert werden. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt mit dem Thema beschäftigt und dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der Einleitung und Umsetzung der Sanierung zu beauftragen.