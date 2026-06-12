Alte Stationen in Ahrweiler Sanierung des Kreuzwegs am Kalvarienberg steht an Jochen Tarrach 12.06.2026, 15:00 Uhr

i Untrennbar zum Kloster Kalvarienberg dazu gehören die 14 Kreuzwegstationen. Jochen Tarrach

Der jahrhundertealte Kreuzweg von Ahrweiler zeigt Spuren von Flut und Verfall. Jetzt steht eine Sanierung an, um die Bildstöcke und die Wallfahrtstradition zu bewahren.

Die Kreuzwegstationen am Kloster Kalvarienberg in Ahrweiler müssen saniert werden. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt mit dem Thema beschäftigt und dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der Einleitung und Umsetzung der Sanierung zu beauftragen.







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