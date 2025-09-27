Zeitplan ist noch nicht klar Sanierung des Bahnhofs Ahrbrück wird teuer Frank Bugge 27.09.2025, 14:00 Uhr

i Das historische, unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude von Ahrbrück bei Nacht. Die Sanierung der Flutschäden kommt langsam auf den Weg. Frank Bugge

Die Sanierung des Bahnhofs Ahrbrück ist ein Mammutprojekt in der kleinen Ahrgemeinde. Das Gebäude ist von der Ahrflut massiv beschädigt worden. Jetzt ploppen nach und nach neue Baustellen auf.

Die Sanierung des flutgeschädigten alten Bahnhofs in Ahrbrück kommt auf den Weg. Das markante denkmalgeschützte Gebäude ist seit 1991 Sitz der Gemeindeverwaltung und Bürgerhaus. In den Obergeschossen gibt es zwei vermietete Wohnungen, wie ein Vertreter des Ingenieurbüros Julius Berger International als Projektsteuerer im Gemeinderat berichtete.







