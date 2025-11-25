Bauarbeiten stehen an Sanierung der Bonner Uni muss noch Fahrt aufnehmen Thomas Kölsch 25.11.2025, 05:00 Uhr

Es steht seit zwei Jahren leer: Die Kernsanierung des ehemaligen kurfürstlichen Schlosses hat noch nicht begonnen. Eine Alternative für die Hörsäle soll es erst im Jahr 2027 geben. Alle Beteiligten müssen sich jetzt erst mal in Geduld üben.

Nur die Hörsäle werden noch genutzt: Das Hauptgebäude der Universität Bonn steht seit knapp zwei Jahren weitgehend leer, doch bislang haben die Bauarbeiten zur Kernsanierung des ehemaligen kurfürstlichen Schlosses nicht begonnen. Und das könnte auch noch etwas dauern, wie Pressesprecher Andreas Archut betont.







