Wer in den vergangenen Wochen die Adenauer Komturei passiert hat, der wird bemerkt haben: Es tut sich etwas im Innen- und Außenbereich des historischen Gebäudes. Nach langen Jahren der Planung – selbige startete im Jahr 2017 – haben im vergangenen Oktober nun die Sanierungsarbeiten begonnen. Neben einer energetischen Sanierung und der Schaffung von Barrierefreiheit sollen künftig nicht nur ein Ratssaal im Gebäude und Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen in der Komturei untergebracht werden, auch die Adenauer Stadtbücherei und das Büro des Stadtbürgermeisters sollen künftig in der Komturei zu finden sein.

„Die Komturei soll eine Begegnungsstätte werden“, sagt Frank Wisniewski, Bürgermeister der Stadt Adenau, während er sich bei einem gemeinsamen Baustellenbesuch mit unserer Zeitung vom Fortschritt der Arbeiten überzeugt. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen die Umbau- und Sanierungsarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein – angesichts des derartigen Gebäudezustands scheint dieser Zeitplan ambitioniert. Denn, dass bis zur Bezugsfertigkeit der einstigen Niederlassung des Johanniterordens, welche 1162 gegründet wurde, noch viel zu tun ist, wird bereits beim Blick durch einen der Bauzäune, welche die Baustelle umgeben, klar.

Hinter den Bauzäunen rumort es: Seit vergangenen Herbst laufen die Sanierungs- und Umbauarbeiten in der Komturei. Claudia Voß Deutlich erkennbar ist bereits der Anbau, der im hinteren Bereich der Adenauer Komturei entsteht. In ihm wird die Stadtbücherei zu finden sein. Im Außenbereich sollen sich eine Terrasse und Sitzgelegenheiten anschließen. Claudia Voß Ein neuer Anbau entsteht im derzeit im Erdgeschoss der Komturei. In ihm soll ab kommenden Jahr die Adenauer Stadtbücherei zu finden sein. Vom Adenauer Bürgermeister Frank Wisniewski werden die Umbau- und Sanierungsarbeiten begrüßt. So werde die Komturei künftig ein Ort sein, an dem sich Menschen treffen oder auch einmal bei einem Kaffee ein gutes Buch lesen könnten, hofft der Stadtchef. Claudia Voß Die Installationsarbeiten sind bei Umbau der Komturei bereits weitgehend abgeschlossen. Für Adenaus Stadtchef Frank Wisniewski ein gutes Zeichen. Alle Arbeiten seien im Zeitplan, so der Bürgermeister. Claudia Voß Auf große Fenster und gemütliche Lesecken dürfen sich die Besucher der Stadtbücherei ab kommenden Jahr freuen, wenn der Umzug vom benachbarten katholischen Pfarrhaus in die Adenauer Komturei bewältigt ist. Insgesamt soll das historische Gebäude ein Ort des Verweilens und der Begegnung werden. Claudia Voß Im Bereich des Treppenhauses der Komturei wird der neue Aufzug eingebaut. Ziel der Umbau- und Sanierungsarbeiten ist es, Barrierefreiheit im gesamten Gebäude zu schaffen. Noch ein Rohbau ist derzeit das Dachgeschoss der Adenauer Komturei. Ab kommenden Jahr soll dort das Büro von Stadtchef Frank Wisniewski sein. Claudia Voß 1 / 7

Während die vordere Hausfassade scheinbar von den Umbaumaßnahmen unversehrt zu sein scheint, prangt auf der Rückseite der Komturei ein großes Loch. Im Erdgeschoss ist ein Anbau mit rohen Wänden erkennbar. „Dort wird einmal die Bücherei sein“, weiß Wisniewski während er sich seinen Weg über am Boden liegende Kabel ins Innere des Gebäudes bahnt. Ausgestattet mit Leseecken, einem Anbau und einem Cafébereich soll die Bücherei, die derzeit im benachbarten katholischen Pfarrhaus untergebracht ist, zum Herzstück des Gebäudes werden. Auch der Offene Kanal Adenau wird künftig im Erdgeschoss zu finden sein.

Ebenfalls neue Räumlichkeiten im Gebäude beziehen wird auch der Stadtbürgermeister selbst. Künftig ganz oben, unterm Dach wird das Bürgermeisterbüro zu finden sein. Wer dorthin, oder auch in den ein Stockwerk tiefer gelegenen Ratssaal, gelangen möchte, dem stehen künftig sowohl Treppe als auch Aufzug für den Etagenwechsel zur Auswahl. Noch ist von dem Aufzug nichts zu sehen, errichtet werden soll der Schacht für den Lift jedoch im Bereich des bisherigen Treppenhauses.

Neue Räumlichkeiten für den Bürgermeister und die Bücherei

„Die Abbrucharbeiten sind bereits abgeschlossen, und auch die Rohinstallation für Elektrik, Heizung und Sanitärbereiche sind ebenfalls schon beendet“, bilanziert der Bürgermeister den Zwischenstand der Sanierungsarbeiten. Nun stehen die Trockenbauarbeiten an und auch um die Fenstererneuerung wird sich beizeiten gekümmert, so Wisniewski weiter.

Doch mit diesen Innenarbeiten ist die Sanierung der Komturei längst nicht beendet. Vielmehr soll auch der Außenbereich des historischen Gebäudes neu gestaltet werden. Neben einer neuen Terrasse, welche im Bereich des Anbaus angelegt wird, möchte die Stadt auch neue Sitzgelegenheiten schaffen. Zu einer grünen Oase und zu einem Treffpunkt für Bürger und Besucher mitten in der Stadt solle sich die Komturei verwandeln, so Wisniewski und betont, Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität für alle Bürger zu verbessern.

Baukosten könnten höher ausfallen als kalkuliert

Auch auf die Frage, ob angesichts dieser Fülle an Vorhaben das avisierte Fertigstellungsdatum bis Mitte 2026 zu halten sei, ist der Stadtbürgermeister zuversichtlich. „Wir sind im Zeitplan. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir dieses für Adenau wichtige Projekt erfolgreich abschließen werden“, erklärt er. Einzig die Finanzierungsfragen bereitet dem Stadtchef etwas Sorge.

Auf rund zwei Millionen Euro beläuft sich die Investitionssumme, die für die Sanierung und den barrierefreien Umbau der Komturei veranschlagt sind, das Gesamtvolumen des Förderprogramms „Stadtumbau“ beläuft sich auf insgesamt rund 5,4 Millionen Euro. Bei dieser Summe bleiben wird es laut Stadtchef vermutlich nicht. Denn erstellt worden sei diese Kostenkalkulation zu einem Zeitpunkt, als die Baukosten deutlich geringer waren.