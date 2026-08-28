Entspannt eingelocht Sandra Grimmer betreibt Minigolfplatz in Bad Bodendorf Thomas Kölsch 28.08.2026, 16:30 Uhr

i Gregor Pallast testet die Minigolfanlage in Bad Bodendorf. Thomas Kölsch

Präzision trifft Entspannung: An der Ahr lädt eine frisch sanierte 18‑Loch‑Minigolfanlage mit schattigen Plätzen und kleinem Kiosk zum Verweilen ein. Wer Minigolf für Kinderkram hält, könnte hier überrascht werden.

Eigentlich sieht die Bahn ganz einfach aus. Nur geradeaus, eine lange Rampe hinauf, fertig. Kein Problem. Eigentlich. Wenn da nicht die Sache mit dem Schwung wäre. Zu wenig, und der Ball kommt nicht hoch. Zu viel, und er kommt wieder runter. Zu schräg, und gar nichts klappt.







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