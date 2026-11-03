Winterpause für Schrauber
Saison für Fahrrad-AG Sinzig endet mit letzten Terminen
In Sinzig gibt es Fahrradschrauber.
In Sinzig gibt es Fahrradschrauber.
Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Die Fahrrad-AG in Sinzig startet in die Winterpause – die letzten Schraubertermine stehen vor der Tür. Ab Januar gibt es neue Treffpunkte fürs Schrauben; wer noch ein repariertes Fahrrad sucht, sollte die Termine im Blick behalten.

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Die Schrauber in der Fahrrad-AG des Sinziger Bürgerforums gehen in die Winterpause. Das letzte Schrauben in diesem Jahr bei den Franziskanern, Kölner Straße 13, findet am Mittwoch, 9. Dezember, von 14 bis 17 Uhr statt. Weiter geht es dort erst wieder am Dienstag, 23.
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