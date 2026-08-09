Viele Fans im Dahliengarten Rund 30 Bugatti-Oldtimer halten in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 09.08.2026, 14:00 Uhr

i Rund 30 Bugattis konnten die Besucher am Samstag im Dahliengarten bestaunen. Der Ahr-Automobil-Club hatte den Bugatti-Club-Deutschland anlässlich seines 70 Geburtstages zu Gast. Jochen Tarrach

Bugattis, wohin das Auge blickt. Rund 30 Oldtimer machten am Samstag, 8. August, im Dahliengarten in Bad Neuenahr halt. Nicht nur das Alter der Wagen beeindruckt, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen.

Oldtimer, wie man sie sonst kaum sieht, lockten am Samstag zahlreiche Fans in den Dahliengarten nach Bad Neuenahr. Der Ahr-Automobil-Club hatte den Bugatti-Club-Deutschland zu Gast, der anlässlich seines 70. Geburtstages zu einer Ausfahrt nach Bad Neuenahr kam und dort seine Schätzchen aus den Jahren 1926 bis 1939 kurz im Dahliengarten abstellte.







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