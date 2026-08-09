Bugattis, wohin das Auge blickt. Rund 30 Oldtimer machten am Samstag, 8. August, im Dahliengarten in Bad Neuenahr halt. Nicht nur das Alter der Wagen beeindruckt, sondern vor allem die Geschichten, die sie erzählen.
Lesezeit 1 Minute
Oldtimer, wie man sie sonst kaum sieht, lockten am Samstag zahlreiche Fans in den Dahliengarten nach Bad Neuenahr. Der Ahr-Automobil-Club hatte den Bugatti-Club-Deutschland zu Gast, der anlässlich seines 70. Geburtstages zu einer Ausfahrt nach Bad Neuenahr kam und dort seine Schätzchen aus den Jahren 1926 bis 1939 kurz im Dahliengarten abstellte.