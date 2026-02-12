Kommentar zu ISB-Aufbauhilfen
Rückwärtsgewandte Förderpolitik auf Unternehmerkosten
Ein Unternehmen baut sein Gebäude nach der Flut nach nachhaltigen und aktuellen Standards auf, bekommt aber dafür womöglich keine Aufbauhilfen von der Landesbank ISB. Das erscheint wenig nachvollziehbar. Zumal für Privatpersonen etwas anders gilt.

Die Infrastrukturbank des Landes und die EU, so scheint es, sind im vorigen Jahrhundert stecken geblieben. Zumindest, wenn es um die Aufbauhilfen nach der Flut für Unternehmen geht. Dass Firmen, die teilweise vor 40, 30 oder 20 Jahren aufgebaut wurden, beim Wiederaufbau nur der Standard gefördert werden soll, den sie einst hatten, ist nicht nachvollziehbar.

