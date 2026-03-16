Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Rowald, Scheuer, Ritter und Kampmann kämpfen um Stimmen
Im Stadtbild fallen die vielen Wahlplakate von Christoph Scheuer (links), Jörn Kampmann (rechts) oder auch Axel Ritter (unten Mi
Im Stadtbild fallen die vielen Wahlplakate von Christoph Scheuer (links), Jörn Kampmann (rechts) oder auch Axel Ritter (unten Mitte) auf. In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind auch viele Wahlplakate von Pascal Rowald zu sehen, der wie die anderen Kandidaten viel im Wahlkampf unterwegs ist und unter anderem auch die Grundschule Bad Neuenahr besuchte. Montage: Svenja Wolf.
Pascal Rowald/Christoph Scheuer/Christoph Knechtges/Axel Ritter

Nur noch wenige Tage dauert der Wahlkampf, bis der neue Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wird – falls es keine Stichwahl geben sollte. Die Kandidaten ziehen ein Zwischenfazit, sprechen über ihre Inhalte und den Umgang mit der AfD.

Lesezeit 4 Minuten
Die letzten Tage des Wahlkampfs stehen. Für die Einzelkandidaten Axel Ritter und Jörn Kampmann, der Mitglied in der SPD ist, sowie Christoph Scheuer (Grüne) und Pascal Rowald (CDU) ist es eine intensive Zeit. So sehen sie den bisherigen Wahlkampf, sprechen über den Umgang mit der AfD und über ihre inhaltlichen Schwerpunkte.

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