Nur noch wenige Tage dauert der Wahlkampf, bis der neue Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wird – falls es keine Stichwahl geben sollte. Die Kandidaten ziehen ein Zwischenfazit, sprechen über ihre Inhalte und den Umgang mit der AfD.
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Die letzten Tage des Wahlkampfs stehen. Für die Einzelkandidaten Axel Ritter und Jörn Kampmann, der Mitglied in der SPD ist, sowie Christoph Scheuer (Grüne) und Pascal Rowald (CDU) ist es eine intensive Zeit. So sehen sie den bisherigen Wahlkampf, sprechen über den Umgang mit der AfD und über ihre inhaltlichen Schwerpunkte.