Fahrradfahren im Ahrtal
Route des ADFC Ahrweiler verbindet historische Punkte

Wandern und Radfahren sind neben dem Weinbau und seinen Annehmlichkeiten für Gäste die Trümpfe für den Tourismus im Ahrtal. Der ADFC Ahrweiler hat jetzt im Hinblick auf den Radtourismus ein neues Puzzlestück für die Angebotsstruktur gelegt.

Lesezeit 3 Minuten
Während der Ahrradweg nach der Flut noch immer nicht ganz wiederhergestellt ist, hat der ADFC Ahrweiler eine neue attraktive Fahrradroute von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Remagen (oder umgekehrt) ausgearbeitet. Diese ist nicht nur landschaftlich sehr reizvoll, sie bietet auch einen Abstecher in die Geschichte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren