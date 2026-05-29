Fahrradfahren im Ahrtal Route des ADFC Ahrweiler verbindet historische Punkte Verena Düren 29.05.2026, 17:00 Uhr

Wandern und Radfahren sind neben dem Weinbau und seinen Annehmlichkeiten für Gäste die Trümpfe für den Tourismus im Ahrtal. Der ADFC Ahrweiler hat jetzt im Hinblick auf den Radtourismus ein neues Puzzlestück für die Angebotsstruktur gelegt.

Während der Ahrradweg nach der Flut noch immer nicht ganz wiederhergestellt ist, hat der ADFC Ahrweiler eine neue attraktive Fahrradroute von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Remagen (oder umgekehrt) ausgearbeitet. Diese ist nicht nur landschaftlich sehr reizvoll, sie bietet auch einen Abstecher in die Geschichte.







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