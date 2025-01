2000 Euro kamen zusammen Round Table spendet für Limbachtaler Musikanten Werner Dreschers 06.01.2025, 16:00 Uhr

i Große Freude über die Spende für die Jugendarbdeit. Werner Dreschers

Die Lichbachtaler Musikanten haben von Round Table eine Spende erhalten. Sie soll vor allem in die Jugendarbeit fließen.

Anlässlich einer Probe der Limbachtaler Musikanten in der Alten Mühle Gillig in Antweiler überreichte das Vorstandsmitglied von Round Table Daun, (RT 168) Jakob Spenst, eine Spende in Höhe von 2000 Euro für die Jugendarbeit. Die Erste Vorsitzende Anja Kettel und Dirigent Christoph Schnitker sagten herzlich Danke.

