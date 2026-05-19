Tour für den guten Zweck Rotary Clubs fahren mit dem Rad vom Ring an die Mosel Werner Dreschers 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Nürburgring-Geschäftsführer Ingo Böder geleitete die Gruppe persönlich auf die Grand-Prix-Strecke. Werner Dreschers

Beim Rotary Action Day startete am Nürburgring eine Charity-Radtour, die Sport und soziales Engagement miteinander verbindet. Muskelkraft, regionale Unterstützung und diverse Partnerschaften tun Gutes für Kinder und Jugendliche.

Im Rahmen des weltweiten Rotary Action Day haben die Rotary Clubs Adenau-Nürburgring, Daun-Eifel und Cochem-Zell ein starkes Zeichen für soziales Engagement, Gemeinschaft und konkrete Hilfe für Kinder und Jugendliche gesetzt. Trotz außergewöhnlicher Rahmenbedingungen durch ein parallel stattfindendes, stark frequentiertes Tuning-Event am Nürburgring konnte die Charity-Radtour bei bestem Wetter an den Start gehen.







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