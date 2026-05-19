Beim Rotary Action Day startete am Nürburgring eine Charity-Radtour, die Sport und soziales Engagement miteinander verbindet. Muskelkraft, regionale Unterstützung und diverse Partnerschaften tun Gutes für Kinder und Jugendliche.
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Im Rahmen des weltweiten Rotary Action Day haben die Rotary Clubs Adenau-Nürburgring, Daun-Eifel und Cochem-Zell ein starkes Zeichen für soziales Engagement, Gemeinschaft und konkrete Hilfe für Kinder und Jugendliche gesetzt. Trotz außergewöhnlicher Rahmenbedingungen durch ein parallel stattfindendes, stark frequentiertes Tuning-Event am Nürburgring konnte die Charity-Radtour bei bestem Wetter an den Start gehen.