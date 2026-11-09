Traditionsschuhhaus schließt
Rollmann in Bad Neuenahr verkauft noch 260 Paar Schuhe
Es sind für Gisela Dieringer (links) und Birgit Gafinen die letzten Wochen im Schuhhaus Rollmann in Bad Neuenahr. Zum 30. Novemb
Es sind für Gisela Dieringer (links) und Birgit Gafinen die letzten Wochen im Schuhhaus Rollmann in Bad Neuenahr. Zum 30. November wird für immer geschlossen.
Jochen Tarrach

Nach 145 Jahren schließt das Traditionsschuhhaus Rollmann – ein stiller Abschied zwischen persönlicher Beratung und Online-Konkurrenz. Flut und Pandemie beschleunigten das Ende; nun läuft der letzte Abverkauf.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits seit Wochen ist es in der Kreisstadt bekannt: Das Traditionsschuhhaus Rollmann von Gisela Dieringer und Brigitte Gafinen in der Hauptstraße 96 in Bad Neuenahr schließt zum Jahresende. Weil der laufende Abverkauf der Schuhe und Stiefel, die noch auf Lager sind, besser läuft als erwartet, öffnet die Ladentür bereits am Montag, 30.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren