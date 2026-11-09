Traditionsschuhhaus schließt Rollmann in Bad Neuenahr verkauft noch 260 Paar Schuhe Jochen Tarrach 09.11.2026, 13:15 Uhr

i Es sind für Gisela Dieringer (links) und Birgit Gafinen die letzten Wochen im Schuhhaus Rollmann in Bad Neuenahr. Zum 30. November wird für immer geschlossen. Jochen Tarrach

Nach 145 Jahren schließt das Traditionsschuhhaus Rollmann – ein stiller Abschied zwischen persönlicher Beratung und Online-Konkurrenz. Flut und Pandemie beschleunigten das Ende; nun läuft der letzte Abverkauf.

Bereits seit Wochen ist es in der Kreisstadt bekannt: Das Traditionsschuhhaus Rollmann von Gisela Dieringer und Brigitte Gafinen in der Hauptstraße 96 in Bad Neuenahr schließt zum Jahresende. Weil der laufende Abverkauf der Schuhe und Stiefel, die noch auf Lager sind, besser läuft als erwartet, öffnet die Ladentür bereits am Montag, 30.







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