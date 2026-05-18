Auftakt mit Sir András Schiff 
Rolandseck-Festival widmet sich „Heldinnen und Helden“
Sir András Schiff eröffnet das 21. Rolandseck-Festival am 28. Mai.
Sir András Schiff eröffnet das 21. Rolandseck-Festival am 28. Mai.
Nadja Sjöström

Zum zehnten Mal leitet Mihaela Martin künstlerisch das Rolandseck-Festival. Mit Sir András Schiff ist ihr zum Auftakt ein besonderer Wurf gelungen – und einer, der ihr persönlich am Herzen liegt, passend zum diesjährigen Motto: Heldinnen und Helden.

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem 21. Rolandseck-Festival mit Spielorten in Bad Honnef und Bonn darf Mihaela Martin, künstlerische Leiterin des Festivals, ihr zehnjähriges „Jubiläum“ feiern. Und dieses beginnt direkt mit einem Gala-Sonderkonzert, auf das die Geigerin seit Jahren hingearbeitet hat.

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