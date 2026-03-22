Eintauchen in die Römerzeit Römervilla Ahrweiler initiiert Ausstellung im Kreishaus Jochen Tarrach 22.03.2026, 08:00 Uhr

i Bürgermeister Guido Orthen (von links), Landrätin Cornelia Weigand, ein Mitarbeiter der Uni Bonn, Michael Schneider von der Römervilla sowie Jule Wölke, Kreiskulturreferentin, bestaunen im Foyer der Kreisverwaltung die Ausstellungsstücke. Jochen Tarrach

Das kulturelle Erbe der Römer ist auch im Ahrtal anzutreffen. Dabei spielt die Römervilla in Ahrweiler eine wichtige Rolle, als Fundort und Ausstellungsort. Aktuell lockt eine Ausstellung der Römervilla ins Kreishaus.

Gleich im Foyer der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden die Besucher des Hauses seit Freitag von einer neuen, ebenso interessanten wie spannenden Ausstellung empfangen. Durch besondere Exponate in mehreren Vitrinen und auf Schrifttafeln wird über „Neues aus der Römervilla“ berichtet und dabei ein Einblick in die Lebensweise der Römer im Ahrtal sowie in einen Teil des allgemeinen kulturellen Erbes gegeben, welches die Römer vor rund ...







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