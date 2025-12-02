Bauarbeiten in Bad Breisig Römerthermen: Was in Sanierungsphase zwei ansteht Martin Ingenhoven 02.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Sanierung der Römerthermen soll in der zweiten Sanierungsphase auch für Besucher sichtbare Spuren hinterlassen. Bisher erfolgte vornehmlich eine technische Instandsetzung. Martin Ingenhoven

Die Römerthermen haben gerade seit etwas mehr als einem halben Jahr wieder geöffnet, da ist schon die nächste Schließung des Bades ein Thema. Die Thermen gehen in die Sanierungsphase zwei, die auch Auswirkungen auf den Betrieb hat.

Die Römerthermen Bad Breisig treten in die zweite Phase ihrer umfassenden Generalsanierung ein. Im Rahmen der jüngsten Einwohnerversammlung hat Stadtbürgermeister Marcel Caspers die Bürger über die geplanten Maßnahmen informiert und betont, dass die Stadt Bad Breisig fest hinter dem Bad stehe – trotz des hohen Defizits, das die Thermen regelmäßig erwirtschaften.







