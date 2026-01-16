Bürgermeisterwahl steht an Rita Schäfer will Stadtchefin von Remagen werden Silke Müller 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Rita Schäfer will Bürgermeisterin von Remagen werden. Peter Schäfer

Wer nimmt künftig Platz auf dem Chefsessel im Remagener Rathaus? Das entscheiden die Bürger am Sonntag, 22. März. Und sie haben eine echte Wahl. Denn mittlerweile gibt es drei Kandidaten.

Wird die Stadt Remagen künftig eine Bürgermeisterin haben? Möglich. Denn neben Amtsinhaber Björn Ingendahl (parteilos), Matteo Pedicillo (AfD) hat nun auch Rita Schäfer ihre Bewerbungsunterlagen bei der Remagener Verwaltung eingereicht. Zwar ist sie Mitglied der Freien Bürgerliste ( FBL), tritt aber bei der Bürgermeisterwahl, wie sie betont, „überparteilich“ an.







