Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement trägt Rita Kreyer viel zum Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft von Dedenbach bei. Nun ist sie dank dem Ortsbürgermeister für die Aktion Ehrensache 2026 nominiert.
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Wenn Rita Kreyer aus ihrem Leben erzählt, sprudelt es in breitestem Brohltaler Platt aus ihr heraus. Lebendig, als hätten sie sich erst gestern zugetragen, klingen die Erinnerungen der 73-jährigen Frau, die in Dedenbach fast jeder kennt. Seit 52 Jahren lebt Rita Kreyer, ursprünglich aus Hain am Fuße der Burg Olbrück, nun schon in Dedenbach.