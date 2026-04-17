Für „Ehrensache“ nominiert
Rita Kreyer macht aus Dedenbach einen besseren Ort
Für ihre zahlreichen Aktivitäten wurde Rita Kreyer nun für die Aktion Ehrensache 2026 nominiert.
Für ihre zahlreichen Aktivitäten wurde Rita Kreyer nun für die Aktion Ehrensache 2026 nominiert.
Martin Ingenhoven

Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement trägt Rita Kreyer viel zum Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft von Dedenbach bei. Nun ist sie dank dem Ortsbürgermeister für die Aktion Ehrensache 2026 nominiert.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Rita Kreyer aus ihrem Leben erzählt, sprudelt es in breitestem Brohltaler Platt aus ihr heraus. Lebendig, als hätten sie sich erst gestern zugetragen, klingen die Erinnerungen der 73-jährigen Frau, die in Dedenbach fast jeder kennt. Seit 52 Jahren lebt Rita Kreyer, ursprünglich aus Hain am Fuße der Burg Olbrück, nun schon in Dedenbach.

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