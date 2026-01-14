Umbau am Nürburgring Ringwerk schließt ab 2. Februar für Rundumerneuerung Johannes Kirsch 14.01.2026, 14:00 Uhr

i Anfang Februar wird das Ringwerk wegen Umbauarbeiten geschlossen. Wie genau das Konzept für die Zukunft lautet, ist noch nicht bekannt. Johannes Kirsch

Von der Autorennstrecke zur Touristenattraktion. So lautete das Motto, als Ende der Nullerjahre großzügig in den Nürburgring investiert wurde. Damals entstand auch ein Erlebnismuseum. Dieses wird bald Geschichte sein – zumindest vorübergehend.

Die Tage des Ringwerks sind gezählt. In zweieinhalb Wochen werden sich seine Pforten für den Publikumsverkehr wegen Umbauarbeiten schließen. Wann die 2009 als erhoffter Touristenmagnet am Nürburgring eröffnete Halle wieder öffnen wird und in welcher Form, ist derzeit noch offen.







