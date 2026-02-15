Grafschafter Narrentreff Ringener Wendböggele feiern mit Zug ihr 40-Jähriges Thomas Weber 15.02.2026, 17:26 Uhr

i Ringen: Lantershofens Junggesellen trauern der Alten Schule nach. Thomas Weber

In Ringen war a Karnevalssonntag der „Zoch los“: Organisiert von den Wendböggele, die in diesem Jahr 40 geworden sind, war der Zug eine Riesengaudi. Manche Gruppe übte aber auch Kritik an der Politik im eigenen oder dem benachbarten Ort.

40 Jahre Karnevalsgesellschaft Ringener Wendböggele, das feierten alle Grafschafter Straßenkarnevalisten beim „Zoch“ am Sonntag in Ringen. Mit den Wendböggele, ihren Tanzgruppen und dem Vorstand feierten und schunkelten Hunderte von gut gelaunten und bunt kostümierten Jecken am Straßenrand.







