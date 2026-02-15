Grafschafter Narrentreff
Ringener Wendböggele feiern mit Zug ihr 40-Jähriges
Ringen: Lantershofens Junggesellen trauern der Alten Schule nach.
Thomas Weber

In Ringen war a Karnevalssonntag der „Zoch los“: Organisiert von den Wendböggele, die in diesem Jahr 40 geworden sind, war der Zug eine Riesengaudi. Manche Gruppe übte aber auch Kritik an der Politik im eigenen oder dem benachbarten Ort.

Lesezeit 1 Minute
40 Jahre Karnevalsgesellschaft Ringener Wendböggele, das feierten alle Grafschafter Straßenkarnevalisten beim „Zoch“ am Sonntag in Ringen. Mit den Wendböggele, ihren Tanzgruppen und dem Vorstand feierten und schunkelten Hunderte von gut gelaunten und bunt kostümierten Jecken am Straßenrand.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

