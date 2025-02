Grafschaft in Narrenhand Ringener Rathaus im Handstreich übernommen Thomas Weber 27.02.2025, 16:30 Uhr

i Die vier mal elf Jahre alten Nierendorfer Möhne ergatterten einen der beiden Rathausschlüssel. Thomas Weber

Jetzt haben auch die Narren aus der Grafschaft das Zepter in die Hand genommen. Bürgermeister Achim Juchem nahm’s gelassen, kann er sich doch sicher sein, dass den Jecken das Regieren spätestens am Aschermittwoch zu langweilig geworden sein dürfte.

Paukenschlag in der Gemeinde Grafschaft: Dort endete am Donnerstagmorgen ebenso unerwartet wie abrupt die Achim Juchem’sche Regierungszeit als Bürgermeister. Im Handstreich, der als friedliche ruut-wieße Revolution in die Annalen der gut 50 Jahre alten Gemeinde eingehen wird, hatten die Grafschafter Möhnen das Ringener Rathaus eingenommen, die ausschließlich männliche Verwaltungsspitze in den Urlaub geschickt und die Amtsgeschäfte übernommen. ...

