Freizeitspaß in Bad Neuenahr
Riesenrad und bunte Fahrgeschäfte locken zu Kirmes
Einen besseren Standplatz als vor dem Bahnhof könnte das Riesenrad nicht haben.
Einen besseren Standplatz als vor dem Bahnhof könnte das Riesenrad nicht haben.
Jochen Tarrach

Die Bad Neuenahrer Herbstkirmes lädt Besucher noch bis Dienstag zu gemütlichem Beisammensein oder auf spektakuläre Fahrgeschäfte ein. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Lesezeit 2 Minuten
Hunderttausende von Strahlern in glitzernden Fassaden, drehende Kabinen, Autoscooter, luftige Sitze, die an so etwas ähnlichem wie ein Kettenkarussell hängend in die Höhe geschleudert werden, und natürlich das atemberaubende Riesenrad vor dem Bahnhof – und das alles zu fetziger Musik: Die Herbstkirmes in Bad Neuenahr lässt den Atem stocken und lässt bei erfahrenen Kirmesgängern nichts zu wünschen übrig.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren