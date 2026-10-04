Freizeitspaß in Bad Neuenahr Riesenrad und bunte Fahrgeschäfte locken zu Kirmes Jochen Tarrach 04.10.2026, 11:30 Uhr

i Einen besseren Standplatz als vor dem Bahnhof könnte das Riesenrad nicht haben. Jochen Tarrach

Die Bad Neuenahrer Herbstkirmes lädt Besucher noch bis Dienstag zu gemütlichem Beisammensein oder auf spektakuläre Fahrgeschäfte ein. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Hunderttausende von Strahlern in glitzernden Fassaden, drehende Kabinen, Autoscooter, luftige Sitze, die an so etwas ähnlichem wie ein Kettenkarussell hängend in die Höhe geschleudert werden, und natürlich das atemberaubende Riesenrad vor dem Bahnhof – und das alles zu fetziger Musik: Die Herbstkirmes in Bad Neuenahr lässt den Atem stocken und lässt bei erfahrenen Kirmesgängern nichts zu wünschen übrig.







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