Die Bad Neuenahrer Herbstkirmes lädt Besucher noch bis Dienstag zu gemütlichem Beisammensein oder auf spektakuläre Fahrgeschäfte ein. Ein Erlebnis für die ganze Familie.
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Hunderttausende von Strahlern in glitzernden Fassaden, drehende Kabinen, Autoscooter, luftige Sitze, die an so etwas ähnlichem wie ein Kettenkarussell hängend in die Höhe geschleudert werden, und natürlich das atemberaubende Riesenrad vor dem Bahnhof – und das alles zu fetziger Musik: Die Herbstkirmes in Bad Neuenahr lässt den Atem stocken und lässt bei erfahrenen Kirmesgängern nichts zu wünschen übrig.