In Bad Neuenahr ist das offizielle Richtfest für die neue Kurparkrandbebauung gefeiert worden. Rund 100 Bürger kamen neben hohem Besuch aus der Politik. Die Baustelle wurde besichtigt, und es gab viel Spannendes zu sehen.
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Halbzeit, der Rohbau steht. Zeit also für ein zünftiges Richtfest. Und da es sich bei der Kurparkrandbebauung um keine gewöhnlichen Gebäude handelt, waren mit den Staatssekretärinnen Vanessa Fischer und Simone Schneider auch zwei ungewöhnliche Gäste da, die ein ebenso ungewöhnliches Präsent dabei hatten: einen Förderbescheid über rund 8,6 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Kleinen Bühne im Park sowie die geplante Heilwasserausstellung.