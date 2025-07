Wer in diesen Wochen an „Rias Fundgrube“ in Adenau vorbeikommt, dem wird vielleicht auffallen: Irgendetwas ist anders in dem Secondhandladen an der Kollengasse 14, jemand fehlt. Und mit dieser Vermutung dürften die Besucher des liebevoll eingerichteten Ladenlokals durchaus richtig liegen. Denn Ria Braun, Mitinhaberin, Namenspatin und gute Seele des bei Kunden aus dem gesamten Ahrkreis und darüber hinaus beliebten Sozialkaufhauses zieht sich in diesen Tagen aus dem Geschäftsbetrieb zurück. Ab August wird die Adenauerin Ulrike Schmitz in Brauns Fußstapfen treten und den Vorsitz im gleichnamigen Verein, der den Laden betreibt, übernehmen.

i Szenerie aus vergangenen Tagen: Ria Braun, Mitinhaberin von "Rias Fundgrube" (rechts) im Kundengespräch. Aus Krankheitsgründen zieht sich die engagierte Herschbroicherin zurück. Claudia Voß

Die Entscheidung, die Zukunft der Fundgrube in die Hände ihrer Nachfolgerin zu legen, hat sich Ria Braun nicht leicht gemacht. Dennoch war die Entscheidung unumgänglich. Eine unerwartete Erkrankung hat die engagierte Herschbroicherin, die sich neben dem Aufbau und Betrieb des ersten Adenauer Sozialkaufhauses auch für die Geschicke der Adenauer Tafel einsetzt, zu diesem Schritt gezwungen. „Natürlich werde ich die Fundgrube und alle Kunden sehr vermissen“, erklärt Ria Braun im Gespräch mit unserer Zeitung und schiebt mit leiser Stimme hinterher: „Aber derzeit habe ich aufgrund der Erkrankung keine Kraft für die Fundgrube. Ich muss jetzt erst einmal gesund werden.“

Eröffnung des ersten Sozialkaufhauses am 15. Juli 2015

Seit gut zehn Jahren gibt es „Rias Fundgrube“ bereits in Adenau. „Die erste Idee, in Adenau ein Sozialkaufhaus zu eröffnen, in dem Menschen für wenig Geld gute Bekleidung und weitere Waren erwerben können, hatten wir im November 2014. Offiziell eröffnet hat die Fundgrube dann am 15. Juli 2015“, erinnert sich Braun noch gut an die Anfänge des Secondhandladens. Gemeinsam mit sechs weiteren Frauen aus der Verbandsgemeinde Adenau hat sie die Fundgrube ins Leben gerufen. Mittlerweile ist der Stamm der Mitglieder, die sich allesamt ehrenamtlich um den Betrieb der Fundgrube kümmern, auf acht Personen angewachsen, der Vorstand besteht aus vier Personen.

Während die sozial Engagierten anfangs mit ihrer Idee, ein Sozialkaufhaus zu betreiben, in Adenau nicht überall auf Zustimmung stießen, hat sich „Rias Fundgrube“ mittlerweile zu einer festen Institution in der Stadt unweit des Nürburgrings etabliert. Zählten 2015 vor allem Menschen zum Kundenstamm, die Flucht und Vertreibung erlitten hatten, ist es mittlerweile ein sehr breites Publikum, welches regelmäßig im an vier Tagen in der Woche geöffneten Sozialkaufhaus anzutreffen ist. Neben Menschen mit wenig Geld oder einer kleinen Rente zählen auch Gutverdienende und Kunden, die Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil legen, zu den Kunden von „Rias Fundgrube“. „Hier ist jeder willkommen unabhängig wie klein oder groß sein Geldbeutel ist“, ist denn auch stets die Devise, mit der jeder Kunde im Sozialkaufhaus herzlich begrüßt wird.

Secondhandladen hat sich zum wichtigen sozialen Treffpunkt für viele etabliert

Für viele Adenauer ist „Rias Fundgrube“ mit den Jahren auch viel mehr als ein reiner Ort zum Einkaufen geworden. „Es ist ein Ort des sozialen Miteinanders, an dem Menschen auf einen Schnack vorbeischauen können und an dem sie merken, dass sie nicht allein sind. Es geht hier zu wie auf einem Marktplatz“, weiß Braun den besonderen Zauber der Fundgrube zu beschreiben.

Dass Braun und ihre Mitstreiterinnen mit dem Konzept des Sozialkaufhauses bei der Kundschaft durchaus richtig liegen, bekommen die Engagierten regelmäßig von den Einkaufenden widergespiegelt. „Viele Kunden bedanken sich bei uns dafür, dass der Laden immer so schön eingerichtet ist wie in einem richtigen Geschäft und dass sie beim Einkaufen so herzlich und liebe voll von uns beraten und betreut werden“, lächelt Braun.

„Die Fundgrube feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und ich bin überzeugt, dass sie auch noch mindestens zehn weitere Jahre bestehen wird.“

Ria Braun, Mitinitiatorin von „Rias Fundgrube“ zur Zukunft des Sozialkaufhauses

Äußerungen wie diese tun den Ehrenamtlichen richtig gut. Denn allein mit dem Aufschließen des Ladenlokals ist es in „Rias Fundgrube“ nicht getan. Mehrmals wöchentlich werden Kleider- und andere Sachspenden von Privatpersonen angeliefert, welche es dann zunächst auf ihre Brauchbarkeit zu sichten und zu sortieren gilt, bevor sie in die vielen Regale des weitläufigen Ladens oder ins Lager verräumt werden können und der Verkauf beginnt. Viele Stunden ihrer Freizeit opfern die Ehrenamtlichen auf diese Weise für den Erfolg der Fundgrube.

Dass das erste Adenauer Sozialkaufhaus auch unter der neuen Leitung weiterhin erfolgreich bestehen wird, darum macht sich Ria Braun keine Sorgen. „Ulrike Schmitz ist seit einem Jahr im Team und ich bin davon überzeugt, dass sie und die weiteren Mitarbeiterinnen die Fundgrube sehr gut weiter betreiben werden“, ist sie zuversichtlich und lächelt: „Die Fundgrube feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und ich bin überzeugt, dass sie auch noch mindestens zehn weitere Jahre bestehen wird.“

Einkaufen im Sozialkaufhaus

„Rias Fundgrube“ an der Kollengasse 14 in Adenau ist jeweils dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, sowie mittwochs und freitags zwischen 9 und 12 Uhr. Neben Bekleidung und Schuhen zählen Haushaltswaren zum Sortiment des Sozialkaufhauses. Weitere Informationen gibt es auf Facebook unter www.facebook.com/rias.fundgrube