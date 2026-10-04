Die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen soll ab Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs sein. Aufgrund des Niedrigwassers musste sie einige Tage den Betrieb einstellen beziehungsweise fuhr mit Einschränkungen.
Lesezeit 1 Minute
Die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wird ab Montag, 5. Oktober, wieder nach regulärem Fahrplan Autos transportieren. Das hat Fährbetreiber Günter Hirzmann am Sonntag gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Nachdem die Fähre im Laufe des Samstags, 26.