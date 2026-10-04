Wegen Niedrigwassers pausiert
Rheinfähre Bad Breisig ist wieder unterwegs
Die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen fährt nach einer niedrigwasserbedingten Pause und einem eingeschränkten Fa
Die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen fährt nach einer niedrigwasserbedingten Pause und einem eingeschränkten Fahrplan ab Montag, 5. Oktober, wieder regulär.
Archiv Hans-Jürgen Vollrath

Die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen soll ab Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs sein. Aufgrund des Niedrigwassers musste sie einige Tage den Betrieb einstellen beziehungsweise fuhr mit Einschränkungen.

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Die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wird ab Montag, 5. Oktober, wieder nach regulärem Fahrplan Autos transportieren. Das hat Fährbetreiber Günter Hirzmann am Sonntag gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Nachdem die Fähre im Laufe des Samstags, 26.
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