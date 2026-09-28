Zwei Fähren müssen pausieren
Rhein-Niedrigwasser sorgt für Andrang auf Kripper Fähre
Die Fähre Linz-Kripp transportiert trotz Niedrigwassers noch Pkw auf die andere Rheinseite.
Die Fähre Linz-Kripp transportiert trotz Niedrigwassers noch Pkw auf die andere Rheinseite.
Heinz-Werner Lamberz

Nachdem die Fähren in Bad Breisig und Rolandseck wegen des niedrigen Rheinpegels komplett pausieren, hält die Fähre zwischen Linz und Kripp ihren Betrieb zumindest für Pkw aufrecht. Wann wieder Normalität auf dem Rhein einkehrt, ist unklar.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Freitagmorgen, 25. September, liegt der Rheinpegel in Andernach die meiste Zeit im Minusbereich. Das hat Konsequenzen für die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen. Sie hat am Samstagvormittag ihren Betrieb bis auf Weiteres einstellen müssen.
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