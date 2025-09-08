Die Flut hatte auch dem Rhein-Ahr-Stadion in Sinzig übel mitgespielt. Nun konnte die Naturrasenfläche wieder eingeweiht werden. Doch damit sind die Arbeiten am Projekt noch nicht abgeschlossen.

Voll motiviert angesichts der Einweihung ihres Rhein-Ahr-Stadions am Grünen Weg vier Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 haben sich die Mannen des SC Rhein-Ahr Sinzig bei ihrem Eröffnungsspiel gegen Plaidt gezeigt. „So lässt sich doch super starten“, kommentierte Sinzigs Stadtchef Andreas Geron das 3:1, mit dem die erste Mannschaft den Sieg davon trug bei der feierlichen Eröffnung.

Sportanlage wohl erst 2027 endgültig fertiggestellt

Der Naturrasenplatz wurde von Fachfirmen samt Berieselungsanlage tipp-top wieder hergestellt und ergänzt so die Sportanlage des TV 08 auf beste Weise. „Bis zur endgültigen Wiederherstellung der Anlagen wird es aber wohl bis Ende 2027 dauern, aber an diese temporäre Sportstätte können wir im Rahmen des Wiederaufbaus nun erst einmal einen Haken machen“, erklärte Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Sinziger Gesellschaft für Wiederaufbau.

Denn das Bett der Ahr soll an dieser Stelle um 60 Meter erweitert werden, um dem Fluss im Falle eines Hochwassers mehr Raum zu geben. Das bedeutet, dass das gesamte Areal in Richtung Grüner Weg verschoben wird. Durch die Aufweitung des Ahrkorridors würden die Läuferbahn und ein Teilstück des Rasenplatzes weggebaggert werden. Im weiteren Verlauf soll dann ein Kunstrasenplatz entstehen, wo jetzt der Hartballplatz liegt, ebenso wie das neue Sportlerheim.

„Die Einweihung ist auch für mich persönlich von Bedeutung, denn hier schwingen Emotionen mit.“

Stadtbürgermeister Andreas Geron

Die jetzt eingeweihte Naturrasenfläche wurde für 200.000 Euro aus dem Wiederaufbaufonds angelegt und kann nun zur Freude der Sportler bespielt werden. „Die Einweihung ist auch für mich persönlich von Bedeutung, denn hier schwingen Emotionen mit“, sagte der Bürgermeister, der unweit vom Sportplatz wohnt. Nach der Flut seien sowohl das Spielen des Spielmannszugs an ihrem Freiwegheim als auch die Jubelrufe aus dem Stadion ausgeblieben. Das nun wieder zu hören, sei sehr gut.

Mit dem Stadion sei nun schon ein Teil der künftigen Infrastruktur hergestellt. Geron bedankte beim SC und dessen Vorsitzenden Christopher Dressler für das gute Miteinander im Vorfeld. „Der SC hat sehr gelitten, aber selten habe ich so verständnisvolle kooperative Vereinsmitglieder erlebt, die die Probleme des Wiederaufbaus auch verstanden haben und die ihre lange Heimatlosigkeit ohne große Klagen getragen haben. Dies auch dank benachbarter Vereine, die sie in ihren Spielbetrieb mit aufgenommen haben“, sprach der Verwaltungschef seinen Dank aus.

„Wenn etwas kaputt war und nun wieder da ist, umso wertvoller ist es.“

SC-Vorsitzender Christopher Dressler

„Wir werden die künftigen Planungen nun so schnell wie möglich voran treiben, und die sehen grandios aus“, stellte Sofia Lunnebach in Aussicht. „Wenn etwas kaputt war und nun wieder da ist, umso wertvoller ist es. Man weiß, was man daran hatte“, bedankte sich SC-Vorsitzender Christopher Dressler bei den Verantwortlichen der Stadt, den Planern und Fachfirmen für die gute Umsetzung.