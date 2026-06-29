Das „Tausend93“ im Seehotel Maria Laach will mehr und mehr auf selbst angebaute Produkte setzen. Kräuter, Erdbeeren, Fisch – all das stammt schon aus dem eigenen Garten oder dem benachbarten See.
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Es ist überregional bekannt, das Restaurant des Seehotels Maria Laach. Unter dem Namen „Tausend93“ bietet man gehobene Küche, die sich aber bewusst von der Sterne-Gastronomie absetzen möchte. Vielmehr steht die Regionalität im Vordergrund, ganz im Sinne der französischen Cuisine de Terroir.