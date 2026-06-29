Erdbeeren, Kräuter, Fisch Restaurant im Seehotel Maria Laach setzt auf Regionales Martin Ingenhoven 29.06.2026, 18:00 Uhr

i Bruder Marcus und Altabt Benedikt Müntnich haben es sich zum Ziel gesetzt, Kloster und Restaurant eines Tages nur mit den eigenen Erdbeeren aus dem Klostergarten zu versorgen. Martin Ingenhoven

Das „Tausend93“ im Seehotel Maria Laach will mehr und mehr auf selbst angebaute Produkte setzen. Kräuter, Erdbeeren, Fisch – all das stammt schon aus dem eigenen Garten oder dem benachbarten See.

Es ist überregional bekannt, das Restaurant des Seehotels Maria Laach. Unter dem Namen „Tausend93“ bietet man gehobene Küche, die sich aber bewusst von der Sterne-Gastronomie absetzen möchte. Vielmehr steht die Regionalität im Vordergrund, ganz im Sinne der französischen Cuisine de Terroir.







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