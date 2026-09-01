Interaktives Museum im Ahrtal
Resilienz-Zentrum soll Bevölkerung spielerisch schützen
So soll die Plazza als Nervenzentrale des Szenario-Centers aussehen. Hier sollen alle Fäden zusammenlaufen.
So soll die Plazza als Nervenzentrale des Szenario-Centers aussehen. Hier sollen alle Fäden zusammenlaufen.
Jochen Tarrach. Impuls-Design Gmbh ERlangen

Im Ahrtal wird über ein interaktives Zentrum für Bevölkerungsschutz und Resilienz diskutiert, das Katastrophen spielerisch erlebbar macht. Jetzt entscheiden Standortsuche, Finanzierung und Politik über die Zukunft des Vorhabens.

Lesezeit 2 Minuten
Träumen erlaubt: Kräftig träumen zu können, genau das war absolute Voraussetzung, als es am Montag im Kreis- und Umweltausschuss im Kreishaus um die ersten Pläne eines „International Resilience Research Center@Ahr Valley“ (IRRC@ahr) ging. Das vorgestellte Projekt war ursprünglich als „International Crisis Center Ahrtal“ in der ersten Zukunftswerkstatt des Kreises nach der Flutkatastrophe 2021 als Idee entstanden.
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