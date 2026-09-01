Im Ahrtal wird über ein interaktives Zentrum für Bevölkerungsschutz und Resilienz diskutiert, das Katastrophen spielerisch erlebbar macht. Jetzt entscheiden Standortsuche, Finanzierung und Politik über die Zukunft des Vorhabens.
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Träumen erlaubt: Kräftig träumen zu können, genau das war absolute Voraussetzung, als es am Montag im Kreis- und Umweltausschuss im Kreishaus um die ersten Pläne eines „International Resilience Research Center@Ahr Valley“ (IRRC@ahr) ging. Das vorgestellte Projekt war ursprünglich als „International Crisis Center Ahrtal“ in der ersten Zukunftswerkstatt des Kreises nach der Flutkatastrophe 2021 als Idee entstanden.