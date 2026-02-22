In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Andreas Resch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler – für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Resch in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politiker wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Ich trete an, weil ich überzeugt bin: Politik muss ein gutes, sicheres und selbstbestimmtes Leben ermöglichen – in Stadt und Land, in Familien und Betrieben, heute und für kommende Generationen. Meine Werte prägen mich: Respekt, Gerechtigkeit, Optimismus. Jeder soll sein Leben frei gestalten – doch Toleranz hört auf, wo Ausgrenzung, Feindbilder und Hass Demokratie und Zusammenhalt angreifen. Wir Grünen stärken die Demokratie. Die soziale Frage bewegt mich tief: Zu lange entziehen sich Überreiche ihrer Verantwortung und Steuerhinterzieher stehlen Milliarden, während Mittelschicht und Arme belastet werden. Ich will das ändern – mit effektiver Verfolgung von Steuerkriminellen und einer reformierten Erbschafts- und Vermögenssteuer. Grüne Politik verbessert das Leben konkret: Naturschutz, Klimaschutz, ÖPNV und bessere Bildungschancen. Ich habe eine Vision: ein Rheinland-Pfalz, nachhaltig, innovativ, sicher und lebenswert. Dafür will ich mich für uns als die Stimme aus dem Ahrtal einsetzen.

Ein paar persönliche Informationen: Bitte nennen Sie uns zentrale Eckpunkte und Ereignisse Ihres Lebenslaufs: Name, Alter, Familienstand, Kinder, Schul- und Berufsausbildung, aktueller Beruf, politische Erfahrung und Parteizugehörigkeit.

Ich bin Dr. Andreas Resch, 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im Kita- und Grundschulalter. Nach dem Abitur, Zivildienst beim BRK sowie der Lebenshilfe studierte ich Physik an verschiedenen Stationen und im Ausland. Daran schloss sich meine Promotion an. Ich arbeite als Referent einer Bundesoberbehörde im Bereich Digitalisierung und Cybersicherheit. Ich bin seit 15 Jahren Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und derzeit Parteisprecher des Kreisverbands Ahrweiler.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Ich setzte mich dafür ein, die Aufbauhilfefristen über den 30. Juni 2026 hinaus zu verlängern. Gleichzeitig müssen wir die Antragsverfahren vereinfachen und Beratungsangebote ausbauen, damit alle Betroffenen Förderungen erhalten können. Außerdem will ich mithelfen, den RLP-Zukunftsfonds auf den Weg bringen, um Mittel für Unternehmen und Kommunen zur Förderung des Klimaschutzes verfügbar zu machen. Zugleich will ich mich für eine effektive Digitalisierung und die digitale Souveränität stark machen.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Gute Bildung beginnt bei unseren Kleinsten. Unsere Kinder müssen eine verlässliche und qualitative Betreuung und Förderung erhalten. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine Herausforderung, Betreuungseinschränkungen der Kitas oder Fehlstunden in Schulen müssen abgefangen werden. Die Betreuungsschlüssel in Kitas und Schulen müssen über den Bedarf hinausgehen, um Ausfälle zu kompensieren. Die Schulen müssen besser bei der Einführung der Ganztagsschule unterstützt und vernetzt werden.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Jede Koalition mit den Grünen wird sich dazu verpflichten müssen, die wehrhafte Demokratie zu schützen und die Ziele für den Klimaschutz ernst zu nehmen. Wir Grünen werden in jeder Rolle alles daransetzen, dass alle Menschen im Land gesund, sicher und frei leben können, jetzt und in Zukunft. Starke Klimapolitik, Schutz von Frauen und vulnerablen Gruppen sowie zukunftsorientierte Investitionen gibt es nur mit starken Grünen.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Als Physiker und Cybersecurity-Spezialist bringe ich dringend benötigtes technisches Verständnis und Erfahrung bei gelungener Digitalisierung mit. Beide sind für die anstehenden wichtigen Aufgaben relevant: Digitalisierung mit Bürokratieabbau zur Stärkung der Wirtschaft, der Beurteilung technischer Lösungen beim Hochwasser- und Klimaschutz sowie dem Ausbau der Erneuerbaren, aber auch zum Beispiel bei der Stärkung der Verwaltung oder der Polizei im Cyberraum und mit modernen Technologien.

Warum ist Ihr Wahlkreis der beste/schönste/attraktivste in Rheinland-Pfalz?

Mein Wahlkreis ist nicht umsonst das Ziel von vielen Menschen, die bei uns Natur, Erholung, Genuss und Erlebnis an einem Ort finden. Eine gute Anbindung an die Städte im Norden und Süden macht die Gegend für viele attraktiv. Die Menschen hier vor Ort, vom Rhein bis in die Eifel, schätzen das vielfältige Angebot von Erholung über Motorsport bis zu Kulturveranstaltungen und Konzerten. Es gibt einen bemerkenswerten Zusammenhalt, insbesondere im Ehrenamt, in Vereinen und in der Nachbarschaft.

Alle Angaben stammen von Andreas Resch.

