„Sohn der Stadt Remagen“ Rennfahrer Rudolf Caracciola wäre kürzlich 125 geworden Judith Schumacher 10.02.2026, 17:00 Uhr

i Am Denkmal von Rudolf Caracciola in Remagen legten Rolf Plewa (von links), Alex Zion und Rudolf Lohmer einen Blumengruß ab. Jutta Plewa

Zum 125. Geburtstag der Rennfahrerlegende Rudolf Caracciola haben Mitglieder des Remagener „Caracciola-Clubs“ jetzt einen Kranz an dessen Denkmal niedergelegt. Caracciola legte eine spannende Karriere hin – die tragisch endete.

125 Jahre alt wäre der Rennfahrer Rudolf Caracciola am 30. Januar geworden, der als der größte Sohn der Stadt Remagen gilt. Zu dessen Ehrerbietung legten Mitglieder des Remagener „Caracciola-Clubs“ (CC) Rolf Plewa, Rudolf Lohmer und Alex Zion am Denkmal an der „Kemminghöhe“ einen Blumengruß ab.







